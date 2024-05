In Vino veritas. Calici, musica e spettacoli

MONTESPERTOLI

Al via a Montespertoli la nove giorni dedicata al rinomato vino Chianti, simbolo dell’eccellenza enologica toscana. Da domani a domenica 2 giugno torna infatti la Mostra del Chianti, giunta alla sua 66esima edizione. Uno degli eventi vitivinicoli più importanti della Toscana, che anche quest’anno propone un ricco programma di degustazioni, eventi enogastronomici, folkloristici, spettacoli, intrattenimento musicale e tanto altro. Il fulcro della festa sarà come sempre piazza del Popolo, dove le varie aziende agricole presenteranno tutti i giorni le proprie produzioni negli stand allestiti per l’occasione. Il claim scelto per questa edizione è "In Vino Veritas", con l’intento di rappresentare l’autenticità vitivinicola del territorio di Montespertoli. Durante la mostra non mancheranno iniziative ormai tradizionali come la sfilata del Gruppo 900, il raduno di auto, trattori e moto d’Epoca, i numerosi eventi musicali e le iniziative pensate per i bambini. Tra gli eventi collaterali da segnalare al Loft 19 la mostra collettiva fotografica del Circolo Fotografico Fermoimmagine dal titolo "Storie urbane", visitabile per tutta la durata della festa, mentre al centro culturale "Le Corti" da domani a martedì prossima si terrà una mostra di pittura, intitolata "Paesaggi interiori", a cura dei bambini e delle bambine allievi del corso di pittura dell’artista Rita Pedullà.

Da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno, invece, sarà allestita la mostra di pittura "Fiori, donne e Madonne", a cura delle allieve e degli allievi del corso di pittura dell’artista Rita Pedullà. Le mostre sono visitabili dalle 9 alle 19, domenica 26 maggio e domenica 2 giugno dalle 17 alle 21. Inoltre, sempre le due domenica di fine maggio e inizio giugno spazio alla consueta fiera mercato in via Garibaldi, via Gramsci e via Dante Alighieri mentre tutti i giorni food truck in via Garibaldi. L’inaugurazione è prevista per domani alle 17 in piazza del Popolo con la musica della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, alla presenza dei Capitani delle Contrade.