In marcia per la pace Un grido e due cortei

Un anno dopo torna ad alzarsi il grido di pace da ogni angolo del Comprensorio del Cuoio. Il Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore, con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli, organizza la terza Marcia per i diritti umani contro ogni guerra e per il disarmo globale. L’appuntamento è per sabato 6 maggio. In programma, come lo scorso anno, due percorsi: alle 14 si partirà da piazza XX Settembre a Fucecchio per poi toccare Santa Croce sull’Arno e Castelfranco, alle 14.30 la partenza invece è prevista dalla Casa Culturale di San Miniato con tappa a Ponte a Egola. Per entrambi i percorsi arrivo alle 18 al Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli. Nel 2022 l’iniziativa vide una massiccia partecipazione di persone, associazioni e movimento da tutta la zona del Cuoio. Maggiori informazioni ai numeri 347 6487884 (Paolo), 339 4142903 (Mauro).