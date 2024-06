In campo per gli Europei: "Le scarpe da campioni"

L’ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon a inizio carriera, curioso di vedere come si costruivano gli scarpini da calcio, venne in visita a Fucecchio. "Esordì con le nostre calzature ai piedi. Cinque minuti, prima che arrivassero i grandi brand a fagocitare squadre e talenti". Negli anni ’90, nel suo periodo al Milan anche Paolo Di Canio ha indossato scarpe artigianali made in Fucecchio. La storia della Ryal dal ’46 ad oggi è costellata di collaborazioni prestigiose. Come quella di stasera che vedrà l’arbitro polacco di Italia-Svizzera portare sul campo dell’Olympiastadion di Berlino, un pezzo di artigianato locale. Szymon Marciniak ha scelto la manifattura fucecchiese della storica azienda Ryal per gli ottavi di finale degli Europei 2024. "È uno degli arbitri più quotati del momento, per noi è un onore – commenta il titolare dell’azienda, Marco Moriani –. Marciniak calzerà la nostra scarpetta da calcio, sperando che sia di buon auspicio per i colori azzurri. Ha voluto personalizzarla con il nome e la bandiera polacca". E non sarà il solo in questa sponsorizzazione ufficiosa. "Grazie al passaparola sulla qualità, anche altri arbitri italiani ed europei stanno calzando la nostra scarpa".

Da diversi anni, il marchio fucecchiese noto nel mondo delle calzature sportive, conquista arbitri di livello. Come Daniele Orsato, che ha diretto la sua ultima partita in Champions League a maggio con ai piedi un paio di scarpe uscite dalla ditta di Moriani. "Sogneremmo Ronaldo, ma ai calciatori è impossibile arrivare", confessa con ironia il titolare, oggi in società col figlio Alberto. Una produzione di nicchia, un’azienda a conduzione familiare (siamo alla quarta generazione) che conta circa 10 dipendenti e che sforna 100 paia al giorno. Il calcio è nel dna del brand. Fino al 1939 Giulio Moriani (fondatore) è stato un talentuoso giocatore dell’Empoli FC. Nel 1946 iniziò con passione la produzione di scarpette, trasmessa ai figli, al nipote e al pronipote che continuano la tradizione. "Seguiremo il match al bar Aiorne in Ferruzza – conclude Moriani –. Speriamo che questa avventura possa andare avanti".

Ylenia Cecchetti