In auto con 30 chili di droga. Due uomini in manette

EMPOLI Maxi sequestro di cocaina a Empoli, dove la polizia ha arrestato due uomini – un italiano di 50 anni e un albanese di 32 – trovati in possesso di oltre 30 chili di droga nascosti nel bagagliaio di un’auto. L’indagine è scattata nei giorni scorsi, quando i poliziotti hanno notato movimenti sospetti in via della Motta, nei pressi di un cantiere. Durante un appostamento, gli agenti hanno visto l’uomo italiano arrivare in moto ed entrare all’interno di un’area privata, seguito, a distanza di poco tempo, dal cittadino albanese che nel frattempo era arrivato a bordo di un’auto. Entrambi, dopo essersi trattenuti per un po’ all’interno di una struttura, si sono diretti verso un’autovettura che era in sosta lì vicino. I poliziotti, appostati all’esterno, hanno osservato il 50enne posizionarsi al posto di guida e il 32enne al lato del passeggero. Quest’ultimo, una volta abbattuto il sedile posteriore, sfilava dal bagagliaio qualcosa, verosimilmente un panetto, per poi dirigersi, con l’oggetto appena prelevato, nuovamente all’interno degli uffici dell’area. A quel punto, viste le circostanze, gli operatori sono intervenuti: mentre la volante di servizio ha raggiunto il 32enne all’interno della struttura, un’altra ha bloccato l’uomo ancora in auto rinvenendo, all’interno del veicolo, 28 panetti di sostanza stupefacente, che poi è stato accertato essere cocaina, per un totale di circa 30 chili. La droga era stipata all’interno del bagagliaio ed era occultata, attraverso un sofisticato sistema azionabile mediante l’inserimento di due magneti, in un vano sottostante al pianale principale. All’interno dell’area privata gli operatori hanno invece sorpreso, con in mano ancora un taglierino, l’altro uomo che, alla vista degli operatori, ha cercato di disfarsi di un panetto che aveva in mano lanciandolo su un lettino presente nella stanza. La sostanza rivenuta è stata sequestrata così come, tra le altre cose, una bilancia elettronica di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, i due uomini sono stati condotti al carcere di Sollicciano in attesa della convalida dell’arresto, che si è poi conclusa con la conferma della misura cautelare in carcere. i.p.