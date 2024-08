Imprenditoria e solidarietà. Ricami da venticinque anni e tanto impegno sociale

EMPOLI

Venticinque anni di successi aziendali, senza mai perdere di vista l’impegno sociale. Il regalo più significativo? Aiutare chi ha bisogno. E quindi, donarsi agli altri. È con questo spirito che l’azienda empolese Matilda Ricami, reduce dai festeggiamenti per il quarto di secolo, ha unito spettacolo, musica e solidarietà. Due gli assegni strappati a favore di altrettante importanti realtà del tessuto associativo del territorio. Se 2.400 euro, raccolti durante la serata, sono stati donati alla Caritas di San Miniato, dove si sono svolti i festeggiamenti, altri tremila euro sono stati consegnati all’associazione empolese Astro, che sostiene la lotta contro il cancro al seno. Un gesto di generosità moltiplicato per due che ha reso la festa di compleanno di Matilda Ricami un’occasione per continuare a fare del bene, confermando l’azienda come un punto di riferimento non solo nel mondo della moda, ma anche nella promozione del benessere e della solidarietà nella comunità.

"Sono 25 anni che Matilda Ricami esiste e 22 anni fa invece è nata la nostra associazione – ha dichiarato con soddisfazione il presidente di Astro Paolo Scardigli – Siamo quasi coetanei ed è bellissimo poter percorrere questo cammino insieme. I soldi che ci sono stati donati saranno utilizzati per sostenere le psicologhe dell’associazione ma anche per finanziare i trasporti per le persone che devono effettuare trattamenti chemioterapici". La onlus è impegnata infatti nel settore dell’assistenza socio-sanitaria promuovendo iniziative a supporto del paziente oncologico e di sensibilizzazione alla prevenzione. Al timone dell’azienda benefattrice, Elio Orlando, "un mecenate contemporaneo" come ha evidenziato Scardigli. Già in passato il cuore grande della Matilda Ricami si è donato alla comunità. L’azienda con sede in via Partigiani d’Italia ha contribuito alla realizzazione di Casa Matilda, la struttura di seconda accoglienza per donne in difficoltà, inaugurata nell’ex-Hotel Vittoria di Empoli e gestita dal Centro Lilith. Un’estate piena di riconoscimenti per Astro; il mese scorso in occasione della Sagra della Chiocciola di Sovigliana il sindaco di Vinci ha consegnato la Chiocciola D’Oro per meriti professionali al chirurgo senologo Claudio Caponi, socio fondatore di Astro. A Scardigli la Moneta D’oro per il ventennio di impegno nella lotta contro il tumore al seno.

Y.C.