Impianti fotovoltaici nelle scuole. Affidato l’incarico per il piano

Dotare di un impianto fotovoltaico sia la scuola primaria Carducci sia la scuola media Boccaccio, sfruttando le risorse messe a disposizione da un bando regionale. E’ questo uno degli obiettivi che si è posta l’amministrazione guidata da Giovanni Campatelli, con l’ufficio lavori pubblici del Comune di Certaldo che proprio pochi giorni fa ha affidato l’incarico affinché venga realizzata la progettazione dei due interventi (a fronte di una spesa complessiva di circa 20mila euro).

L’idea, una volta completati i progetti, è quella di metterli in atto intercettando i contributi previsti dalla Regione Toscana per operazioni del genere. Se in questo caso si parla di un progetto perlomeno a medio termine, in termini di edilizia scolastica c’è poi un altro intervento legato anche al fotovoltaico che è ormai in corso di completamento. Si tratta del cantiere che interessa l’asilo nido Arcobaleno, per un’opera da oltre un milione di euro che stando a quanto confermato dalla giunta Campatelli permetterà la riapertura della struttura di via don Sturzo per l’anno educativo che si aprirà il mese prossimo.

L’edificio che ospita i piccolissimi sarà dotato di un impianto fotovoltaico con quarantotto pannelli, impianto che consentirà la produzione direttamente in loco di energia elettrica finalizzata all’autoconsumo, riducendo la quota parte del fabbisogno elettrico soddisfatto dal prelievo da rete. Tutto questo nell’ambito di uno ’schema’ che l’amministrazione comunale vuole evidentemente replicare anche sugli altri edifici scolastici di sua competenza.