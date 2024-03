Imparare le lingue fin dalla tenera età

Al via due progetti per promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture straniere fin dalla scuola dell’infanzia Comprendere lingue diverse, conoscere culture straniere per divenire cittadini del mondo. È questa una delle mission dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, che promuove due nuovi percorsi volti allo sviluppo delle competenze multilinguistiche a partire dai più piccoli. Con il progetto "Let’s learning English with storytelling", le bambine e i bambini delle sezioni dei cinque anni di tutte le scuole dell’infanzia avranno un primo approccio alla conoscenza della lingua inglese. Nella scuola primaria, invece, è già partito un progetto dedicato alla conoscenza della lingua francese rivolto a tutte le classi terze. Entrambi i percorsi vengono svolti da docenti di lingue straniere della scuola secondaria di I grado e da docenti specializzati della scuola primaria, al fine di offrire agli studenti e alle famiglie una proposta formativa adeguata ad una realtà sempre più interconnessa e multiculturale.