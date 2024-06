Il voto del sabato sera. Elezioni, c’è il rush finale

Lo aveva promesso e ha mantenuto fede alla parola data. È stato tra i primi ieri pomeriggio, all’apertura delle urne, a presentarsi al seggio. “Nonno Bruno“ con orgoglio ha mostrato agli scrutinatori della Baccio da Montelupo la sua tessera elettorale e sulla carrozzina, piano piano, ha raggiunto la cabina per esprimere il proprio voto. A 93 anni, Bruno Brunetti è uno degli elettori più anziani. "Le gambe non vanno più. Ma a votare non rinuncerò mai", aveva giurato. E così è stato. Fondatore dell’Auser di Montelupo Fiorentino ed ex sindacalista, Brunetti impossibilitato a muoversi è stato "scortato" dai volontari della Misericordia che lo hanno trasportato dalla sua abitazione al seggio elettorale, permettendogli di non rompere il patto con se stesso: un altro timbro sulla tessera. "Non ho mai saltato una tornata. Non potevo perdermi neppure questa chiamata alle urne". Doppia scheda anche per lui. Ieri è stata giornata di votazioni anche per tanti candidati sindaco. Generazioni diverse si sono incrociate ai seggi, aperti fino alle 23 di stasera nei comuni dell’Empolese Valdelsa; si vota per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e rinnovare gli undici sindaci dell’Unione e altrettanti consigli comunali. Altra giornata alle urne, quella di oggi. Per conoscere l’esito bisognerà aspettare il tardo pomeriggio di domani. Lo scrutinio delle schede elettorali per le amministrative infatti inizierà alle 14, mentre quelle delle Europee già alle 23 di stasera. Si vota con un documento di identità valido.

Per le Europee la scheda è rossa e si possono esprimere fino a tre preferenze, indicando nome e cognome a fianco del rettangolo che contiene il contrassegno della lista votata. Se si esprimono due o tre preferenze, devono riguardare candidati di genere diverso. Scheda azzurra per le Comunali; si può tracciare un segno solo su una delle liste che sono collegate al candidato sindaco oppure esprimere la propria preferenza sia sul candidato sia su una delle liste collegate. Altra opzione, il voto disgiunto tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista non collegata. Infine si può scrivere il cognome di un candidato a consigliere comunale a fianco del contrassegno della lista prescelta oppure due preferenze per altrettanti consiglieri, purché siano di sesso diverso e della stessa lista.

Y.C.