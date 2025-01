Il vigile Bagnai va in pensione 42 anni sulla strada e tra i giovani

Dopo 42 anni Alessandro Bagnai si è tolto l’amata divisa di Assistente scelto del corpo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni per godersi la meritata pensione. Nato e cresciuto a San Gimignano, laureato in pedagogia infantile, Bagnai ha fatto il suo ingresso nella municipale a Castelfiorentino il 30 dicembre 1982. Nella sua lunga carriera è stato fra l’altro referente dei progetti formativi in collaborazione con l’Asl Toscana centro in particolare alla scuola media di Castelfiorentino sulla sicurezza e nelle scuole primarie. Con esercitazioni mediante il simulatore di velocità in seguito sempre come referente e coordinatore dei progetti suddetti è entrato nelle scuole primarie del comune di Gambassi Terme. Le iniziative dell’infaticabile Assistente scelto hanno coinvolto dal 1986 fino all’anno in cui è andato in pensione (il 2024) circa 5.000 studenti dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori.

L’esperienza è stata corredata con pubblicazioni dei disegni e degli scritti degli studenti che avevano partecipato alle manifestazioni finali con consegna di patentini di perfetti pedoni e ciclisti per far sì che rimanesse in loro lo stimolo e il ricordo dell’esperienza vissuta. Nel 2017, sempre con l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessandro Bagnai ha continuato l’opera di sensibilizzazione a una perfetta e corretta educazione alla sicurezza stradale. "Ringrazio vivamente i sindaci di Castelfiorentino e i colleghi, che si sono susseguiti in questi 42 anni e che mi hanno stimolato in questa lunga carriera piena di soddisfazioni", le parole commosse del vigili tanto amato da tutti i bambini.

i.p.