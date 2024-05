"Il vicesindaco sarà donna" . La proposta di ‘ViviAmo’

Un vicesindaco donna ‘doc’ di Capraia Fiorentina in caso di affermazione alle prossime elezioni amministrative di giugno: è quanto mette in agenda la lista ‘ViviAMO’ che sostiene Guicciardo Del Rosso nella corsa a sindaco. Com’è noto, Limite sull’Arno e Capraia Fiorentina sono i due ‘poli’ portanti del territorio comunale. "Nella storia del comune di Capraia e Limite non si è mai visto un vicesindaco donna che fosse di Capraia - spiega la lista - Questa grave mancanza deve essere colmata ed è per questo che la nostra lista ‘ViviAMO. Guicciardo sindaco’, in caso di vittoria alle prossime elezioni, vorrà nominare come vicesindaco una figura femminile e di Capraia che abbiamo individuato nella figura della nostra candidata Sandrine Cortes". "La nostra scelta - riprende la lista - è dettata dal fatto che non è giusto che Capraia non venga rappresentata degnamente, se il sindaco è di Limite. In questo siamo stati i primi a prendere una scelta simile, dettata dall’esigenza dei cittadini e non in nome di logiche di partito che allontanano gli elettori dalla politica".