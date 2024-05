Il viceministro Sisto agli avvocati: "Facciamo squadra per il tribunale"

Occhi puntati, di nuovo, sul tema del tribunale a Empoli. L’intervento, decisamente autorevole, è quello del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ieri in città nell’ambito della campagna elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Simone Campinoti. "Competenza e responsabilità sono i nostri capisaldi in politica – ha detto il senatore Sisto durante un incontro con la stampa e con i rappresentanti politici, delle imprese e degli avvocati svoltosi ieri matina a Palazzo Pretorio – e muovermi sui territori è mio preciso dovere". Quindi un inciso sul valore dei tribunali sul territorio: “non portano ricchezza, ma portano giustizia“. Ed Empoli? "Empoli – ha spiegato il viceministro Sisto – potrebbe avere la legittimazione per essere un nuovo tribunale. Questa è la via da seguire. Non riapriremo una sede distaccata del tribunale di Firenze in questa città perché non si può fare per legge, ma possiamo pensare di aprire una nuova sede". Per ottenere questo risultato che, come ha ricordato l’avvocato empolese Roberto Nannelli rappresentante dell’Associazione per il Tribunale è un risultato che viene ricercato in città da anni, è necessario che il tribunale di Empoli possa avere competenza anche sui territori dei comuni di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno. "Con questa condizione – ha aggiunto il senatore Sisto – Empoli può essere legittimata a una nuova apertura di tribunale. Per ottenerlo, è necessario fare squadra nell’interesse dei cittadini".

In seguito all’intervento del senatore Sisto, non sono mancate le reazioni da parte degli altri candidati sindaco e della stessa sindaca Barnini che via social ha osservato che: "Nelle sue parole non c’è stata nessuna rassicurazione rispetto alle prospettive di una possibile apertura di un tribunale a Empoli ma solo eventualmente di una riapertura della sede distaccata del tribunale di Firenze. Ha poi sottolineato come questo territorio sia stato invece in grado (unico in Toscana) di riaprire l’ufficio del giudice di pace per merito delle amministrazioni comunali". Un rammarico condiviso da Alessio Mantellassi, candidato sindaco per il centrosinistra: "Il viceministro Sisto ha dichiarato che il lavoro da fare è per la riapertura per una sede distaccata a Empoli. Di fatto non rafforza la nostra richiesta di una sede di tribunale autonoma, che era nelle aspirazioni e nelle richieste di questo territorio. Non siamo soddisfatti. Noi sosteniamo l’apertura di una nuova sede di tribunale sul territorio empolese".