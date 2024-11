Il viaggio musicale di Sara Rados

MONTESPERTOLI

"Concerti speciali per orecchi fini". Questo lo slogan che contraddistingue "MoMu Off", la rassegna musicale organizzata a Montespertoli da Teatro Popolare d’arte, con la direzione artistica di Francesco Giorgi, in collaborazione con il circolo fotografico FermoImmagine. Si parte sabato prossimo alle 18.30 presso il Loft 19 in via Sonnino, quando sarà ospite Sara Rados (nella foto) per presentare il suo "Disco vivo", realizzato in collaborazione coi Progetti Futuri: Michele Staino (contrabbasso), Sergio Zanforlin (violino) e Gabriele Pozzolini (batteria e percussioni). In un mondo musicale che evolve costantemente Sara Rados si distingue con il suo nuovo progetto, un album che è molto più di una semplice raccolta di brani: è un viaggio emozionale che rievoca ricordi e storie, simile ad un album di fotografie degli anni Ottanta e Novanta, dove ogni canzone racchiude un frammento di vita. Sara Rados é un’artista fiorentina con radici slave da parte del nonno paterno, che ha esordito in adolescenza come vocalist di un gruppo punk. Nel 2008 poi ha vinto il premio Ciampi e Scalo 76 su Rai2, ed è stata due volte tra i sedici finalisti di Musicultura (2010 e 2021). Il 7 dicembre alla stessa ora toccherà invece ai Corssroads con il loro folk e blues. A comporre il duo Viola Castiglione, voce e pianoforte, e Alessio Parigi alla chitarra.