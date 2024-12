Il vescovo e il Giubileo: "Occasione per la fede"

Nel tradizionale scambio di auguri natalizi il vicario generale don Roberto Pacini e il vescovo Giovanni Paccosi hanno riflettuto insieme ai sacerdoti della Diocesi sull’anno trascorso. Fra molti argomenti trattati, il vescovo ha sottolineato l’importanza del cammino sinodale e dell’impegno per il Giubileo del 2025 (l’apertura il 29 dicembre in cattedrale), due percorsi che s’intrecciano per portare rinnovamento e grazia alla Chiesa. "Il cammino sinodale è una risposta alle tante sfide che incontriamo oggi. È un’occasione per scoprire, attraverso l’ascolto e il dialogo, una fede che ci unisce nonostante le diversità. Questo percorso ci prepara a vivere con maggiore consapevolezza l’Anno Santo che si apre". Un tema centrale dell’incontro è stato anche l’impegno per la pace, in un contesto globale segnato da conflitti e sofferenze. Don Roberto ha ricordato il pellegrinaggio silenzioso di inizio anno pastorale, a ottobre, guidato dal vescovo con l’antico Crocifisso di Castelvecchio: "Un gesto che ci richiama alla riconciliazione, alla fraternità e alla speranza, valori essenziali in tempi di divisione".