Il trekking urbano nei luoghi del vetro

Una camminata particolare, un’occasione per fare movimento, stare in compagnia e andare alla scoperta di un pezzo importante del patrimonio artistico e artigianale empolese. La giornata nazionale del trekking urbano fa tappa anche a Empoli con ’Sostenibile Davve(T)ro’. L’iniziativa è in programma sabato 4 novembre: alle 10, dal Museo del Vetro, civico 70 di via Ridolfi, nel cuore del centro storico della città, tutti al trekking urbano per conoscere meglio i luoghi legati alla produzione vetraria empolese. Il percorso proposto, lungo circa 2,5 chilometri, in piano e su asfalto e quindi a bassa difficoltà, mette al centro il tema che caratterizza la Giornata nazionale 2023, ovvero "Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli".

Un tema che ha come obiettivo la valorizzazione dei territori italiani in chiave sostenibile, con percorsi e iniziative che ricordino e raccontino storie, attività ed esercizi di sostenibilità ambientale, economica e sociale e i loro mutamenti nei secoli. Riutilizzabile e riciclabile, il vetro è un testimonial ideale dell’itinerario empolese: è infatti fra i materiali più sostenibili per l’ambiente ed è parte integrante dell’identità di Empoli. Ecco perché l’amministrazione comunale ha scelto di aderire all’iniziativa a carattere nazionale, dandogli una connotazione fortemente identitaria. Il trekking urbano ’Sostenibile Davve(t)ro’ accompagnerà i partecipanti nei luoghi dove, fino a pochi decenni fa, veniva prodotto il vetro verde: dall’area dove sorgeva la Fornace Levantini, che diede impulso alla produzione vetraria nel ‘700, fino alla ciminiera della vetreria Taddei, oggi monumento al lavoro e alla memoria.

"Anche un gesto semplice come camminare fra le strade e le piazze della città può essere un’occasione di scoperta - spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - A Empoli i luoghi di memoria, in grado di raccontare la storia del territorio sono tanti. Per questo abbiamo accettato con convinzione l’invito del Comune di Siena ad aderire alla ventesima edizione della giornata nazionale del trekking urbano. Abbiamo scelto di organizzare un percorso urbano dedicato ai luoghi del vetro, luoghi che in parte oggi non esistono più ma che tuttavia restano testimoni, silenziosi ma eloquenti, delle produzioni empolesi, dei valori a esse legati e delle vicende che hanno segnato la nostra comunità". Le prenotazioni per partecipare all’iniziativa gratuita, la cui durata è prevista in circa due ore, sono già aperte: è possibile rivolgersi all’ufficio Turismo del Comune di Empoli chiamando lo 0571 757659 o scrivere a turismo@comune.empoli.fi.it.