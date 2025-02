Il territorio e il nodo sicurezza. La giunta resta sotto attacco: "Servono più telecamere e agenti"

Ladri e vandali all’opera anche sulle auto. Ieri, in pieno pomeriggio in Cavallaia poco prima del ponte che porta su a Massarella – da quanto abbiamo appreso – , c’è stata l’ennesima rottura del vetro della macchina da parte di ignoti alla ricerca di qualcosa da portare via. Non c’è stato, dunque, solo il colpo alla boutique Soldaini che ha destato clamore e sconcerto. La sicurezza a trecentosessanta gradi resta al centro del dibattito politico. Nelle ultime ore si sono registrati anche nuovi abbandoni di rifiuti.

"La situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico a Fucecchio e nelle frazioni non è affrontata con misure adeguate. Occorrono interventi immediati quali il rafforzamento dei controlli della polizia municipale, a supporto dell’azione dei carabinieri e della polizia – dice Forza Italia in una nota – a cui far effettuare controlli amministrativi sulle residenze, verifiche degli immobili abbandonati o in disuso; far eseguire anche ordinanze di sgombero di quelli occupati, adozione di Daspo urbano contro soggetti molesti".

Secondo Forza Italia, inoltre "Occorre rivedere anche il sistema di videosorveglianza capillare del territorio comunale". "Proprio per l’adozione delle fototrappole, stiamo preparando una mozione che impegna il consiglio e l’amministrazione a dotarsi di questo strumento che ha ottenuto importanti risultati in molte altre amministrazioni – dicono gli azzurri, guidati da Simone Testai –. Ad oggi, nonostante il moltiplicarsi di furti e rapine e nonostante tutte le promesse fatte in campagna elettorale, questa amministrazione è stata deludente ed inefficiente e a farne le spese sono i fucecchiesi, vittime di continui episodi di criminalità".

"Ci troviamo di fronte ad una delinquenza sempre più aggressiva che oltre a stringere d’assedio le nostre frazioni, allunga ormai da tempo i suoi tentacoli sul centro storico, arrivando addirittura a compiere rapine poco dopo la mezzanotte anche nel cuore della città a 100 metri dal palazzo municipale – tuona la Lega con Marco Cordone – . Servono più telecamere tecnologicamente avanzate ma servono anche più uomini e mezzi: non si può non ricordare che un Comune importante come Fucecchio dovrebbe avere un organico di almeno 18-20 unità della polizia municipale".

C. B.