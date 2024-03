Il teatro Il Ferruccio: un fiore all’occhiello: "A fine maggio i lavori"

Nove milioni di euro. A tanto ammontano le risorse Pnrr ottenute per finanziare il nuovo teatro cittadino Il Ferruccio: tra fine maggio e i primi di giugno partiranno i lavori sul retro del Palazzo delle Esposizioni. Da ricordare che dal 2022 molti cittadini, aziende e associazioni hanno adottato una “zolla” del valore simbolico di 45 euro per un ricavo complessivo di 78.800 euro, che hanno finanziato i lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. Con una donazione di 150 euro, a titolo di ricompensa il proprio nome comparirà nel pannello dei donatori all’ingresso del teatro. "L’idea di un nuovo teatro sono l’esito di un grande percorso di partecipazione e di una campagna di fundraising a cui ha aderito la comunità – dice Barnini –, grazie all’impegno del comitato Amici del teatro Il Ferruccio".