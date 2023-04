Il successo delle auto d’epoca e l’attesa per i brividi delle corse

Un successo con visitatori provenienti da tutta la Toscana. Gioielli a motore che hanno sfilato per le vie del centro storico. "Una bella Domenica delle Palme con il classico raduno di auto e trattori d’epoca – dice il sindaco Alessio Spinelli –. Da 18 anni il Club Auto e Moto d’Epoca Toscano e il Centro Commerciale Naturale esaltano la nostra città creando curiosità per le moltissime persone provenienti da tutta la regione". La primavera porta ancora tante persone a Fucecchio. Gli occhi sono puntati sul primo sabato dopo Pasqua. Infatti sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma il 15 aprile. Si tratta del secondo e ultimo appuntamento che avvicina la città, a grandi passi, al fatidico 21 maggio, la data prescelta per la 42esima edizione del Palio di Fucecchio. Sabato scorso intanto il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori del Palio ha riportato i colori e i suoni delle contrade in piazza Vittorio Veneto.