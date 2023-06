Il successo dei fontanelli Risparmio e meno plastica

Acqua pubblica da bere di alta qualità, salvaguardia dell’ambiente e risparmio economico. Questi i tre punti cardine dell’utilizzo dei cinque fontanelli in funzione sul territorio comunale (Avane, Pozzale, Santa Maria, zona sportiva e Ponte a Elsa), mentre il sesto sarà realizzato nel corso dell’anno a Ponzano. Nello specifico sono stati 2.036 i metri cubi di acqua erogati, 54,3 le tonnellate di plastica che non sono state riversate nell’ambiente procurando ulteriori danni e 427.560 euro. Il fontanello è diventato nel corso del tempo una richiesta da parte della comunità empolese ma non solo. In media un fontanello di acqua ad alta qualità nel comune di Empoli eroga quasi 750mila litri di acqua in un anno, evitando in totale la produzione di circa 20 tonnellate di plastica mono-uso, rispetto all’alternativo acquisto di acqua in bottiglia, e un risparmio stimato di oltre 150mila euro. "Un consumo più consapevole di acqua buona che porta anche minor consumo di plastica, sono azioni che vanno nella direzione giusta – spiega Massimo Marconcini, assessore all’Ambiente del Comune di Empoli –. Come assessore all’ambiente plaudo ad ogni fontanello istallato e ad ogni volta che i nostri cittadini ne fanno uso, che è, appunto, un buon uso". Dati su consumi, risparmi in tonnellate di plastica ed euro, per l’anno 2022, che evidenziano una nuova cultura ambientale che sta crescendo sempre di più in città.

Il primo fontanello di acqua ad alta qualità in città fu realizzato nel 2008, nei pressi dello stadio Castellani, in via della Maratona; nel 2021 è stato sottoposto a un completo rinnovamento della parte impiantistica. Successivamente nel corso degli anni si sono poi aggiunti i fontanelli di Santa Maria (in via Pio La Torre), Ponte a Elsa (via dell’Osteria Bianca), e nel 2022 quelli di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato) e Avane (via Peruzzi). Con l’aggiunta dell’impianto di Ponzano, Empoli si conferma di gran lunga il comune con il maggior numero di fontanelli attivi sul proprio territorio comunale tra le città gestite da Acque: un risultato raggiunto grazie anche ai fondi messi a disposizione dell’amministrazione comunale per questo specifico progetto.