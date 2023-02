Il simbolismo dello Zodiaco è il tema che verrà affrontato domani alle 21.15 presso la Coop Geos di Empoli, nel quinto incontro del ciclo dedicato all’antica civiltà egizia e promosso dall’associazione Archeosofica. Lo Zodiaco dei Segni (o Tropico) è un campo di forza e di influenza vibrazionale Sole-Terra, che agisce direttamente sulla vita dell’uomo e in generale su tutte le forme di vita. Essendo l’astronomia una delle scienze più antiche è difficile stabilire chi per primo distinse i due Zodiaci, quello dei segni e quello delle costellazioni. Certo è che, stando ai ritrovamenti archeologici, nelle luminose pianure della Mesopotamia si iniziò ad osservare il cielo in chiave astrologica e a porre le basi di un calendario. Questo studio assiduo svelò, poco a poco, non solo tutte le rivoluzioni apparenti dei corpi celesti ma anche la possibilità di trarre degli auspici. Il cielo zodiacale è un patrimonio che tutte le civiltà hanno condiviso. Basti solo ricordare che lo si trova indistintamente scolpito o dipinto nei più importanti templi egizi, nelle basiliche romaniche, nelle cattedrali gotiche medievali e in alcune sinagoghe ebraiche.