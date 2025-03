Il saluto del comandante. Micheloni va in pensione

Una carriera lavorativa ultraquarantennale, iniziata nel 1984 con l’arruolamento a 19 anni e il primo incarico a San Miniato, che nel 2004 l’ha portato anche in Iraq nel corso dell’operazione "Antica Babilonia". E che sta per concludersi a Certaldo, dove ormai da anni vive dopo essersi trasferito dalla natìa Prato: a un decennio esatto di distanza dalla nomina a comandante della stazione dei carabinieri di Certaldo, il luogotenente Leonardo Micheloni (nella foto) è giunto all’ultimo giorno di servizio. E domani il sindaco e gli assessori lo incontreranno nel corso di una breve cerimonia in suo onore, per ringraziarlo dell’impegno profuso in tanti anni a favore della comunità. Lo stesso che ha fatto sì che l’Artista (questo il nome di battaglia con cui Micheloni è conosciuto negli ambienti lavorativi operativi dei reparti Speciali dell’Arma e di altre forze di polizia) venisse insignito nel 2018 dell’ordine al merito di Cavaliere della Repubblica. Tante le operazioni di contrasto alla criminalità in materia di spaccio sostanze stupefacenti, omicidi, furti e rapine alle quali ha partecipato attivamente, al pari di quelle che ha condotto (e per le quali ha ricevuto elogi). Dopo aver prestato servizio presso le stazioni di Empoli e Certaldo fra il 1991 ed il 1993, era poi tornato nell’Empolese – Valdelsa nel 2015 dopo oltre un ventennio al Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siena.

Un impegno profuso anche nella società civile, visto che proprio questo 2025 ha coinciso con i quarant’anni di servizio nella Croce d’Oro, per i quali ha ricevuto un riconoscimento dall’associazione. E a raccoglierne il testimone da comandante della stazione certaldese sarà Davide Guglielmini. Intanto, sono arrivati i primi “grazie“ dal mondo della politica. "Ringraziamo il luogotenente Leonardo Micheloni, comandante della Stazione Carabinieri di Certaldo, per l’eccellente servizio svolto e facciamo tanti auguri al nuovo comandante Guglielmini - il messaggio dei consiglieri di Più Certaldo - il passaggio di testimone alla guida è un momento importante per la vita delle Istituzioni cittadine che vogliamo sottolineare rinnovando la stima e la fiducia per il lavoro che l’Arma svolge sul nostro territorio".

Giovanni Fiorentino