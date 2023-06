Il ritorno in forze dei cinesi La fiera di Riva del Garda "Spinta al calzaturiero"

I cinesi presenti in forza. E’ Expo Riva Schuh, la più importante fiera internazionale dedicata al settore calzaturiero che chiuderà oggi la sua 99esima edizione. Riva del Garda è molto importante per il mondo della calzatura – Fucecchio è la zona del Comprensorio spiccatamente vocata in questo settore – in vista del Micam. Qui i buyers danno delle indicazioni su come indirizzare la collezione al fine di presentare le versioni aggiornate nel corso della rassegna milanese.

Oltre alla fiera internazionale di riferimento per la calzatura, è in corso anche la decima edizione di Gardabags, hub di aziende specializzate in pelletteria e accessori, che si svolge al Centro Espositivo di Riva del Garda per presentare la prossima collezione 2024. Expo Riva Schuh & Gardabags accolgono più di 1.000 espositori, con 41 paesi rappresentati tra le aziende espositrici e molti visitatori provenienti da oltre 100 paesi diversi.

Questa edizione – si apprende – dovrebbe concludersi con un altro successo. Infatti il numero di aziende espositrici cinesi è un altro fattore che contribuisce a questo successo. Sempre più espositori tornano a Riva del Garda ora che la pandemia e le rigide restrizioni di viaggio sono diminuite, aumentando la varietà dell’offerta dell’evento. Secondo l’organizzazione, il numero di espositori cinesi è raddoppiato rispetto allo scorso gennaio: la fiera ospita più di 250 aziende provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong e Taiwan. Inoltre, gli organizzatori hanno sottolineato la presenza, per la prima volta, di Clia (China Leather Industry Association), che riunisce un collettivo di aziende di calzature e bagagli, prevalentemente dei più importanti distretti produttivi del Paese. Clia ha dichiarato – si legge in una nota – "I nostri espositori hanno strategicamente preparato nuove collezioni rivolte al mercato europeo. I nostri membri includono anche diversi produttori altamente focalizzati sulla questione della sostenibilità ambientale. Presenteranno borse realizzate con biomateriali riciclati conformi allo standard globale rinnovabile". Si tratta di segnali importanti che arrivano per il settore in questo 2023 che si è portato dietro tante incertezze dei mercati, quali postumi di un 2022 che ha visto il rimbalzo dei prezzi e conseguenze delle tensioni sui mercati causate dalla guerra in Ucraina.

C. B.