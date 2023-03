Il risveglio del commercio "Dopo il Covid la ripresa" Presto nuove aperture

Il commercio in ripresa. Ci sono segnali importanti e carichi di significato. Il periodo di profonda trasformazione del settore, complicato dai due anni di pandemia da Covid, sembra segnare una sorta di inversione di tendenza per quanto riguarda il rapporto tra chiusure e nuove aperture di esercizi commerciali. Alle numerose inaugurazioni degli ultimi mesi si sono aggiunte recentemente le aperture di un bar pizzeria in via Carducci, un negozio di abbigliamento per ragazzi in via Cairoli, un negozio di articoli per feste a San Pierino e la riapertura dello storico Circolo Pacchi in via Roma, con nuova gestione. Un segnale incoraggiante al quale prossimamente si sommerà la riapertura di altre attività nella galleria commerciale Le Contrade. I continui tentativi dell’amministrazione comunale, assieme alla proprietà Unicoop Firenze, di integrare il passaggio pedonale tra piazza XX Settembre e via Landini Marchiani all’interno delle iniziative che si tengono nel centro cittadino, come quelle legate agli eventi natalizi o agli spettacoli estivi, sembrano aver dato frutti. E’ il sindaco Alessio Spinelli ad annunciare alcune imminenti aperture. "Abbiamo continuato a stimolare Unicoop Firenze - dice il primo cittadino - affinché trovasse soluzioni e accordi che riportassero le attività commerciali in questo luogo così importante per il nostro centro. Dopo i primi interessamenti e le riaperture di alcuni fondi, stanno arrivando altri incoraggianti risultati".

"A breve, infatti, altre attività, sia commerciali che di servizio, apriranno in galleria – aggiunge Spinelli –. Entro l’estate saranno ben 6 gli spazi commerciali attivi: a quelli già presenti nel settore dell’abbigliamento, degli accessori moda e della produzione musicale se ne aggiungeranno altri ancora per abbigliamento, ottica, servizi e pratiche automobilistiche. Un risultato che soltanto due anni fa, con la galleria desolatamente vuota, era impensabile e che oggi, grazie anche all’impegno del Comune, possiamo accogliere come un nuovo segnale di ripartenza per l’intero settore. Inoltre, con l’avvio dei lavori per la riqualificazione di Corso Matteotti, che prevedono una nuova pavimentazione in travertino e asfalto architettonico come nell’adiacente piazza Montanelli, si creerà una nuova opportunità per tirare su quelle saracinesche abbassate che ancora oggi vediamo".