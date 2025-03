Il ricordo di Gianluca Risaliti: "Uomo di grande impegno"

Il ricordo di un uomo che è stato un esempio di impegno. L’associazione Auser e lo Spi-Cgil ricordano con affetto e stima Gianluca Risaliti venuto a mancare all’età di 92 anni. Risaliti è stato uno dei soci fondatori della nostra Auser, costituita il 22 luglio 1993, e fin dall’inizio "ha creduto ed ha abbracciato fermamente i principi fondativi dell’associazione trasformandoli in realtà concrete con il suo lavoro quotidiano che ha contagiato tutti i soci e i volontari che ne hanno fatto parte e che si sono succeduti nel corso degli anni". Dell’associazione fu infatti il primo presidente rimasto in carica fino all’11 febbraio 2005. "La sua funzione – spiega una nota – non è mai stata prettamente burocratica ma visionaria, era sempre alla ricerca di attività ed iniziative che coinvolgessero e sensibilizzassero la comunità fucecchiese; questa sua poliedrica vivacità ha consentito alla nostra Auser locale di svilupparsi e crescere". Fra i suoi numerosi progetti si ricordano, fra gli altri: la nascita del Centro di socializzazione, tuttora attivo; la sartoria per la realizzazione delle “Pigotte” che venivano donate all’Unicef per progetti di solidarietà, l’avvio dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri che giungevano a Fucecchio, il progetto della falegnameria destinata al reinserimento di persone svantaggiate.