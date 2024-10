Il punto digitale alla Misericordia. Le prime due date

La tecnologia rappresenta un ostacolo insormontabile? Non più, apprendendo qualche nozione fondamentale. La Regione Toscana ha finanziato l’apertura sul territorio dei cosiddetti Punti digitali Facili ovvero sportelli ai quali chiunque può rivolgersi per risolvere un problema digitale o imparare a risolverlo da sé. La Miserircodia di Certaldo ha messo a disposizioni locali e risorse per offrire questo servizio ai cittadini. Ed ecco il primo corso formazione gratuito strutturato in due lezioni. Il primo appuntamento è fissato per il 21 ottobre e ha come obiettivo quello di migliorare l’utilizzo di smartphone, Pc e sistemi digitali per accedere a servizi pubblici; il secondo invece è per il 23 ottobre ed è specifico per servizi socio sanitari, servizi comunali ed altri enti online. "Vi aspettiamo a Certaldo in viale Matteotti civico 23/A – fanno sapere dalla stessa associazione che si occupa dell’organizzazione dei corsi –. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare 0571 668092 oppure venire direttamente nella nostra Sede in Via Dante Alighieri". Gli incontri si pongono come obiettivo quello di fornire delle nozioni base, utili nel quotidiano, per portare gli utenti ad una maggiore autonomia nella gestione delle nuove tecnologie supportare i cittadini in applicazioni, esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti. Sono rivolti, in particolar modo, ad anziani e fragili, ma le lezioni sono aperte a chiunque abbia bisogno di una ’dritta’.