Il primo allenamento con il nuovo mister. Azzurri al lavoro sulla forma atletica

Ore 9.30. Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. È suonata ieri la prima ‘campanella di scuola’ per il nuovo Empoli di D’Aversa. Un gruppo infarcito di giovani, tra cui il portiere classe 2003 Valerio Biagini, rientrato dal prestito al Livorno in Serie D; i due Primavera Gabriele Indragoli (‘04) e Lorenzo Tosto (‘06) e Luca Marianucci (‘04), di rientro da una stagione in C con la Pro Sesto, tutti difensori centrali. Un gruppo che dovrà essere certamente completato, ma su cui la società ha apertamente fatto capire di voler lavorare, puntando soprattutto sui giovani di proprietà.

Di fronte a una decina di tifosi, al mattino la squadra ha iniziato a riprendere confidenza con il terreno di gioco svolgendo però soprattutto delle esercitazioni mirate all’aspetto atletico. Oltre agli assenti giustificati Ismajli, Walukiewicz, Stojanovic e Cacace, che hanno terminato più tardi la stagione per gli impegni con le proprie Nazionali e che si aggregheranno quindi al gruppo probabilmente verso la fine della prossima settimana, non hanno lavorato sul campo con i compagni Caputo, Grassi e Belardinelli, che sono rimasti in palestra.

Nel pomeriggio dalle 18.30, poi, davanti ad un nutrito gruppo di sostenitori e curiosi, seconda seduta con l’inserimento delle prime esercitazioni tecnico-tattiche, oltre ad altro lavoro specifico per incrementare la condizione fisica. Doppia seduta giornaliera con i medesimi orari aperta al pubblico anche nei prossimi giorni, fino alla prima amichevole in programma venerdì alle 18.30 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci contro i dilettanti del Castelfiorentino United (Promozione).

