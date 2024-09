Il premio Boccaccio. A tutta letteratura. La fiera del libro apre gli eventi del week-end

Entra nel vivo oggi il fine settimana dedicato alla consegna del premio letterario Giovanni Boccaccio. L’evento clou è in programma domani a partire dalle 18 al cinema teatro certaldese (l’organizzazione ha fatto sapere che l’evento è sold out), quando i vincitori, Corrado Augias, Pegah Moshir Pour, Giuseppe Montesano e Toni Servillo, che saranno premiati rispettivamente nelle sezioni “Giornalismo”, “Etica della comunicazione” e “Letteratura” saliranno sul palco, accolti dal presidente della giuria del premio, Walter Veltroni e dalla presidente dell’associazione Giovanni Boccaccio, Simona Dei. Gli amanti di libri e letteratura, però, avranno di che essere soddisfatti già da oggi, con l’apertura della Fiera del Libro Fiammetta con gli stand allestiti nelle sale di Palazzo Pretorio, nel borgo alto, che saranno aperti a partire dalle 11 e fino alle 20 compresi domani e dopodomani. L’ingresso è gratuito e si potranno conoscere le produzioni di editori arrivati a Certaldo da tutta Italia. Sempre oggi, a partire dalle 21 al cinema teatro Boccaccio, verrà proiettato il film “La Stranezza“ diretto da Roberto Andò, una pellicola in cui si racconta la vita dello scrittore e drammaturgo premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Il film ha Toni Servillo (nella foto) come protagonista e l’artista è affiancato in questa interpretazione dagli attori comici Ficarra e Picone. Per l’occasione è previsto anche un collegamento da remoto col pubblico in sala da parte del regista del film, Roberto Andò.Domani alle 16, prima della premiazione, nelle stanze di Casa Boccaccio a Certaldo alto, la rassegna “Libri in borgo“ prevede la presentazione del volume "Cosimo I dei Medici" scritto dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, che sarà presente all’evento-dibattito moderato da Jacopo Arrigoni , mentre l’attrice Benedetta Giuntini leggerà alcuni brani del libro.

Vale la pena ricordare, fra i tanti appuntamenti previsti dal ricco programma degli eventi del Premio Boccaccio, che domani, durante la cerimonia di premiazione, la compagnia Oranona Teatro, nata nel 1987 a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis in collaborazione con Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, metterà in scena una novella tratta dal “Decameron“, con l’interpretazione vocale di Simona Lazzerini e l’accompagnamento alla chitarra classica di Alessio Montagnani. Questa performance rappresenta un omaggio alla tradizione letteraria italiana, radicata profondamente nella storia di Certaldo. La compagnia, da sempre legata al territorio e alle sue tradizioni, ha collaborato con importanti istituzioni culturali e accademiche.

Il filo conduttore della quarantatreesima edizione del premio Boccaccio è la speranza e proprio della speranza di pace si parlerà domenica mattina a partire dalle 10 a palazzo Pretorio. L’argomento sarà affrontato insieme a Boris Belenkin, fondatore e direttore della biblioteca ‘Memorial’, Ong russa premiata con il Nobel per la pace nel 2022 per la difesa dei diritti umani. Con lui sul palco Renata Battistini, l’inviata di guerra premiata lo scorso anno con il premio Boccaccio e che non era potuta intervenire di persona poiché impegnata per lavoro sul fronte ucraino.

