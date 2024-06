Il piano di Marpu per bimbi indiani. Adesso il refettorio è più vicino L'associazione Marpu porta avanti il progetto "La scuola è per tutti a Chirang" in India, costruendo un refettorio per i bambini che non possono raggiungere la scuola giornalmente. Finora raccolti 11.476 euro, ne mancano 9mila per completare l'opera.