Il pianista Buggiani vince il premio "Taddei"

La presidente del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Maria Elena Maffei, anche a nome della moglie di Carlo Taddei, Giovanna, che quest’anno non ha potuto partecipare all’evento, ha consegnato la targa al vincitore del Premio musica Carlo Taddei, premio nato cinque anni fa per commemorare il socio Carlo Taddei, professore molto amato e conosciuto, con una grandissima passione per la musica. Quest’anno il premio è stato assegnato è andato ad un giovanissimo talento di Fucecchio, il pianista Pierpaolo Buggiani, nato nel 2006, che suona il pianoforte dall’età di 4 anni ed attualmente studia al Conservatorio "Boccherini" di Lucca, dopo aver conseguito la certificazione di fine primo e secondo livello dei corsi pre-accademici dell’istituto superiore di studi musicali di Siena. Pur essendo così giovane, il vincitore si è esibito in occasione di eventi musicali importanti, come il Piano Festival 2018, a Livorno e tanti altri ancora. Il giovane vincitore ha incantato i soci e gli ospiti del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno suonando "Appassionata" di Beethoven e la bellissima e impegnativa Ballata numero 4 di Chopin.