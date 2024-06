Il Pd fa più fatica ma tiene il primato. Impennata del partito della Meloni. La Lega giù dopo l’exploit del 2019

di Bruno Berti

EMPOLESE VALDELSA

A urne finalmente chiuse (a Empoli, tanto per fare un esempio, i dati completi delle europee sono arrivati, sul sito del Viminale, alle 4,53 di lunedì), si può dire che l’affluenza è calata pure da noi. Stando al dato dei comuni della nostra zona, alle urne è andato il 66,14% degli aventi diritto, con una diminuzione di un buon 4% rispetto alle precedenti consultazioni europee del 2019. Numeri che scendono, dunque, ma che non sono neppure lontanamente vicini dall’abisso rappresentato dall’affluenza nazionale, poco sotto il 50%. Questo comunque non significa che anche da noi non ci si debba porre il tema delle ‘urne vuote’, perché una democrazia in cui il cittadino non sente l’impegno di recarsi ai seggi è un sistema che ha problemi da risolvere.

Il capofila, per percentuale di affluenza, è il comune di Gambassi Terme che ha superato, sia pure di poco, il 71. C’è anche da considerare che il costante riferimento alle percentuali maschera un po’ la questione, perché i numeri dei votanti confrontati con quelli delle elezioni precedenti sono più preoccupanti. Per cui, ad esempio, il partito più importante della zona, il Pd, a Empoli è arretrato di oltre 3 punti percentuali, passando dal 42% del 2019 al 38,25 dell’ultima tornata, che in numeri significano circa 1.600 voti in meno: 10.345 contro gli attuali 8.739. Il secondo partito, FdI, ha ottenuto 5.144 suffragi, vale a dire il 22,52%, con una crescita impetuosa rispetto al 4,2% del 2019 (prima del boom), cioè 1.046 voti. Il Movimento 5 Stelle si accredita invece del 9,94%, con 2.271 votanti, rispetto al 13,2% del 2019, che significava 3.262 votanti. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene 1.712 suffragi, cioè il 7,49%, che nel 2019 era rappresentato da due liste diverse: Europa Verde con 686 voti pari al 2,8% e Sinistra con 656 preferenze, il 2,7. Forza Italia-Noi moderati si aggiudica 1.177 suffragi, pari al 5,15%, mentre nel 2019 era a quota 1.142, cioè il 4,6%. La Lega ha preso 1.066 voti, il 4,67%, a distanza siderale dell’exploit di cinque anni fa, quando si aggiudicò il 24,4%, pari a 6.020 suffragi. Stati Uniti d’Europa, la lista di Italia Viva e dei radicali della Bonino ha preso 860 voti, il 3,76%, che si possono confrontare, all’ingrosso, con i dati di +Europa della Bonino, che nel 2019 ebbe 519 voti, il 2,1%, mentre la forza politica di Renzi non era ancora nata. Pace Terra e Dignità, il partito di Santoro, appena nato, ha ottenuto 804 voti, pari al 3,52%. Azione di Calenda ha avuto 727 suffragi, pari al 3,18%.

Infine ci sono i partiti più piccoli: Democrazia Sovrana popolare con 165 voti, lo 0,72%, Libertà, 99 suffragi, lo 0,43, e infine Alternativa Popolare, 81 ‘preferenze’, lo 0,35. In casa Pd si respira aria di soddisfazione per il dato nazionale e si fa notare che il partito è andato molto bene nella circoscrizione Nord Est e in quelle del Sud (basti pensare al risultato pesante in termini di preferenze di De Caro, ex sindaco di Bari) e delle Isole, mentre invece fatica un po’ al Nord Ovest e al Centro. Da notare che la flessione empolese è minore di quella della Città Metropolitana, dove il calo è del 5%. "Un premio al lavoro della segretaria Elly Schlein", così Jacopo Mazzantini, segretario della Federazione. In casa FdI sono entusiasti del dato europeo, che conferma al partito il ruolo di punto di riferimento del centro destra. Il dirigente di zona Federico Pavese dice poi che a Fucecchio c’è stato un sostanziale pareggio col Pd, mentre in tre seggi empolesi la ‘creatura’ di Meloni supera il Pd, così come in una sezione elettorale di Fibbiana. "Ricordo poi che Meloni è l’unica governante in carica che vince in queste elezioni europee. Tra l’altro, questi risultati sono un buon dato in vista delle Regionali dell’anno prossimo".