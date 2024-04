Il partito e le associazioni. Ecco la squadra di Vanni: "Chiara visione del futuro"

È stata presentata l’altra sera alla Casa del Popolo di Sovigliana la lista ‘Insieme per Vinci’ a sostegno di Daniele Vanni, candidato sindaco del Partito democratico. Sono sedici i candidati (otto donne ed otto uomini) a correre per il consiglio comunale. È una lista caratterizzata dal rinnovamento con un’età media di 39 anni e con tante persone alla prima candidatura. C’è la componente di partito, ma anche quella del mondo delle associazioni, delle frazioni e delle varie fasce generazionali. I focus principali nel programma elaborato vanno dal ruolo primario della scuola e delle politiche educative, alla necessità di creare nuovi spazi di aggregazione.

Dal turismo e la cultura come motore per lo sviluppo economico ad una politica incentrata nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Dal sostegno al mondo dell’agricoltura alla sostenibilità ambientale. Ecco l’elenco completo dei candidati della lista, con età e professione: Cristina Bortolai, 25 anni, è una studentessa; Mila Chini, 49 anni, fa l’impiegata amministrativa; Daniela Fioravanti, 42 anni, è una avvocatessa; Sara Giotti, 23 anni, è una studentessa; Antonio Lelli, 59 anni, è un tecnico ambientale; Veronica Marradi, 44 anni, è impiegata; Francesco Marzocchini, 46 anni, svolge la professione di avvocato; Luca Melani, 32 anni, è un operatore museale e docente; Lorenzo Micheli, 29 anni, è un artigiano; Marco Orsi, 24 anni, è uno studente; Clarissa Pasquali, 27 anni, lavora come operatrice culturale; Laura Pasquinucci, 63 anni, è una pensionata; Massimo Peruzzi, 53 anni, è un impiegato tecnico; Francesco Redditi, 31 anni, è uno studente; Laura Tagliaferri, 48 anni, fa l’impiegata amministrativa; Giulio Vezzosi, 34 anni, è impiegato marketing.

Sono emerse - si spiega da parte dei promotori della lista, durante la serata di Sovigliana - "iIdee frutto di un percorso importante con i cittadini che ha portato alla costruzione di un programma condiviso e con una chiara visione del futuro".

A.C.