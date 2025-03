Il Pane e le Rose. Al via il concorso. Tema: il lavoro

MONTELUPO FIORENTINOUn concorso ormai istituzionalizzatosi, che deve il suo nome ad uno slogan espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori di Lawrence (una cittadina degli Stati Uniti) nel lontano 1912 durante uno sciopero. E che è pronto a tornare per la quarta edizione: il tema del premio letterario “Il Pane e le Rose“ sarà anche stavolta il lavoro e gli aspiranti scrittori avranno tempo sino al prossimo 30 maggio per poter partecipare alla rassegna, inviando i rispettivi elaborati alla mail [email protected]. La presentazione ufficiale dell’iniziativa, per quanto riguarda quest’anno, dovrebbe concretizzarsi nei primi giorni del prossimo aprile. Ma è già stata individuata la presidente di giuria (si tratta di Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice italo-americana) e sono state confermate le modalità di partecipazione. L’unica forma letteraria ammessa al concorso resta il racconto, con un numero massimo di battute di 15mila (spazi inclusi). Il tema per tutti i testi in concorso deve essere il lavoro, nella libera interpretazione dei partecipanti. Ogni partecipante può inviare un solo elaborato ed il testo in gara deve obbligatoriamente essere inedito. Al vincitore spetterà un premio in denaro di 700 euro, mentre il secondo classificato ne riceverà 400 ed il terzo 300.

La novità di quest’anno sarà rappresentata dalla composizione di una ’giuria’ popolare che assegnerà un riconoscimento parallelo, ossia il premio “Montelupo Fiorentino Città che Legge 2025“. Ad ospitare la cerimonia di premiazione, che dovrebbe tenersi il prossimo 19 settembre (anche se la data definitiva sarà comunicata più avanti ai dieci finalisti) sarà il MMAB. La partecipazione al premio è ammessa previo pagamento di una quota di iscrizione pari a 15 euro da corrispondere tramite PagoPa sul sito del Comune di Montelupo, con la causale “Concorso Il pane e le rose 2025 Cognome e nome dell’autore/autrice“. E giunti a questo punto, in attesa della presentazione dell’evento, gli appassionati di narrativa possono già riordinare le idee e prepararsi.