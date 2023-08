Il Palio dei Bambini si tinge di arancio-verde Il Drappo va a Belvedere

Dopo lo sfregio e l’indignazione, che Palio sia. L’atto vandalico (tribune imbrattate nella notte prima del “fischio d’inizio“ dei giochi) non ha frenato l’entusiasmo. La 17esima edizione del Palio delle contrade di Gambassi Terme è entrata nel vivo ed ha già i suoi primi vincitori. Sono i piccoli della contrada Belvedere che si è aggiudicata il Palio dei Bambini, innalzando con orgoglio il Drappo realizzato dalle artiste locali Camilla Renieri e Elena Miracolo: su sfondo giallo, quattro gatti dei colori dei rioni, con le orecchie dritte come antenne. Sono circa 80 i baby contradaioli che si sono cimentati nella sfida: primo gioco, quello del puzzle da ricomporre in una cornice di legno, gioco dedicato ai bambini dai 5 anni in su. In 4 corsie da 18 metri, le contrade hanno provato, tessera dopo tessera, dall’originale a ricostruire il "mosaico". Poi la corsa nei sacchi, il tiro alla fune ad eliminazione diretta, il gioco del riempimento della damigiana e quello del pigino.

"Lo scorso anno la vittoria andò ai bambini della Pieve – ricorda Fabrizio Ripetti, del comitato organizzativo – Bene che il Palio sia passato di mano, di contrada in contrada. Un plauso ai capitani che hanno motivato, incentivato e allenato i nostri piccoli dando loro forza, carisma e voglia di vincere". Nel corso della serata prima dei festeggiamenti è stata consegnata una medaglia di ricordo a tutti i partecipanti. Ieri sera ha preso il via, poi, la contesa degli adulti. Un paese in festa con i contradaioli di Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere che si sfidano alla conquista dell’ambito cencio. Stasera ci saranno la spinta delle botti e la corsa delle bigonce, domenica la sfilata dei carri con le rappresentazioni di tutte le contrade e il gioco del pigia pigia.

E va avanti anche il contest fotografico “Momenti di Palio“. Dopo i giochi, la festa continua con le “Notti del Palio“. Stasera alle 22,30 in piazza Roma live music con Samuele Borsò. Domani grande attesa per il Mama Mia in tour e lo show delle drag Queen. Intanto L’Auser di Gambassi lancia un appello. "Si cercano giovani volontari per dare una mano agli anziani della casa di riposo accompagnandoli a vedere i giochi domenica, in zona riservata, davanti alla chiesa ed il bar centrale". Basta un’oretta del proprio tempo per regalare un po’ di spensieratezza ai nonni gambassini.

Ylenia Cecchetti