Il Pala Giglioli torna a nuova vita. Due anni di lavori e ora è più sicuro

Nuova vita al palazzetto dello sport. Dopo più di due anni di chiusura per problemi di infiltrazioni d’acqua, si rimargina quella che era una ferita aperta per la comunità sportiva di Ponte a Elsa. È stata riaperta ieri la struttura intitolata allo storico allenatore Marzio Giglioli. Il PalaGiglioli è di nuovo agibile. Ci sono voluti 300mila euro (fondi del Pnrr) per i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’edificio; interventi sulle pareti interne, sugli spogliatoi, sulla facciata, sul tetto e sugli infissi. Ma l’operazione non si è ancora conclusa. A maggio si penserà alla gettata di colore, con un murales che andrà ad abbellire la struttura sportiva. Entro l’estate, la sistemazione del parquet e la rampa di accesso per disabili alla tribuna. L’amministrazione comunale di Empoli infatti – che ieri ha organizzato la festa di inaugurazione – ha ottenuto altri 50mila euro dalla Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche proprio nelle tribune, pronte ad ospitare quattrocento persone. Il Pala Giglioli è stato tra i primi a essere completato nell’ambito del progetto Pinqua ‘Home in midsize cities’, che includeva anche la realizzazione dell’EcoPark e nuovi tratti di piste ciclabili a Ponte a Elsa.

"È uno spazio per lo sport che torna aperto, un pezzo di Ponte a Elsa che si rinnova – ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi congratulandosi per la buona riuscita dei lavori e ringraziando il presidente Giani per il sostegno –. Ponte a Elsa rimane un luogo vissuto, con servizi e comunità attiva. Grazie presidente per esserci sempre fisicamente ma anche con scelte attente ai territori. Continuiamo a farlo con Eugenio".

Nella frazione, dunque, si tornerà a fare sport. Il taglio del nastro ha offerto a Mantellassi l’occasione per ricordare i lavori per la palestra di Pontorme, per la piscina comunale (per quest’opera saranno necessari 14,5 milioni di euro) e un nuovo palazzetto. Ma soprattuto per anticipare un altro evento in chiave di rigenerazione, una giornata di presentazione sull’opera dell’ EcoPark, inserita nel piano di finanziamenti Pnrr Pinqua. Un intervento storico per la frazione, che porterà alla realizzazione di spazi per la socialità e i servizi, con un presidio sanitario, attività ludiche e di doposcuola. Un’opera da 5,6 milioni (di cui 2 milioni da Pnrr) che dovrà concludersi il prossimo anno.

Tornando al palazzetto, importante anche la donazione del defibrillatore da parte del Lions Club Empoli rappresentato da Francesco Salvadori e da Atr Italia: un gesto prezioso che unisce salute, sicurezza e responsabilità civile. Festa grande per un edificio più bello, più sicuro, più accessibile. "Un impianto finalmente restituito alla comunità – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, arrivato a Empoli per l’inaugurazione – che ora può tornare a vivere lo sport, la socialità, l’inclusione. Un progetto importante che rappresenta al meglio la Toscana che vogliamo, quella che investe nei giovani, nello sport, nei servizi pubblici di qualità. Grazie all’impegno del Comune, questo luogo torna ad accogliere la passione di tante società sportive locali. Abbiamo inoltre già stanziato 50 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo sport è scuola di vita, e noi continueremo a sostenerlo con forza".