Il paese di Klodiana raccoglie fondi contro la violenza di genere

Una cena solidale per aiutare il servizio anti-violenza di Empoli. Grande la risposta della popolazione di Castelfiorentino – teatro del terribile femminicidio di Klodiana Vefa (foto) – alla raccolta fondi promossa dalla locale sezione soci Coop per il Centro aiuto donna Lilith delle Pubbliche Assistenze. Sono, infatti, oltre centottanta le persone che sabato sera hanno partecipato alla cena organizzata nei locali della mensa Caritas per destinare il ricavato al centro, che da più di venti anni funge da luogo di ascolto, di relazione e di aiuto alle donne che hanno subito violenze fisiche o psicologiche, anche nell’ambiente domestico. "Raccolti oltre 3.300 euro – fanno sapere dal Comune che ha concesso il patrocinio – a conferma di una sensibilità diffusa nel territorio per questo immenso problema della violenza di genere, segnato da una lunga e interminabile sequenza di episodi tragici. Alla serata, erano presenti anche l’assessora Francesca Giannì e la consigliera Ilaria Angiolini".