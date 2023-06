Il Paese dei raccontatori Pennacchi e Lerner saranno i protagonisti La rassegna al Torrione

Una rassegna di grandi ospiti. Tra il torrione di Santa Brigida, i giardini del Largo della Resistenza, le frazioni empolesi e piazza Farinata degli Uberti. E’ Il paese dei raccontatori, raffica di eventi promossi da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese Stasera esco, promosso dal Comune di Empoli. Nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terranno tre eventi da non perdere: lunedì 10 luglio Ago capitano silenzioso con Ariele Vincenti, spettacolo ad ingresso gratuito nell’ambito di "Riprendiamoci la scena", la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot.

È la storia di Agostino Di Bartolomei. Lo spettacolo racconta la storia di un calcio e di un tempo che non c’è più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma, ex ultrà di curva anni ‘80, cresciuto nella stessa borgata e amico d’infanzia di Ago. Giovedì 20 luglio Andrea Pennacchi presenta Piccola Odissea che resituisce il sapore di racconto orale con una versione a più voci. Mercoledì 26 luglio ci saranno Gad Lerner e Silvia Truzzi insieme ne Il sogno di Gramsci. Lerner è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci- Da qui uno spettacolo teatrale molto interessante con Silvia Truzzi.

Ai giardini del Largo della Resistenza ci saranno spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, tre appuntamenti sempre di giovedì alle 21.30. Giovedì 27 luglio alle 21.30 in piazza Farinata degli Uberti ci sarà La battaglia dei cuscini. A Pagnana, nei giardini di piazza Arno, mercoledì 12 luglio Matuta Teatro presenta Una scarpetta per tre. A Monterappoli giovedì 13 luglio grande appuntamento con Pem-Trio Trioche che proporrà il divertentissimo spettacolo Meglio tarde che mai.