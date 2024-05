Il nuovo stadio? Avanti tutta: "Il progetto non si fermerà". L’iter in Comune a fine giugno

Stasera l’Empoli si gioca la permanenza in Serie A, ma una cosa è certa: al di là della categoria dove il club azzurro giocherà la prossima stagione, il progetto di rifacimento del Carlo Castellani-Computer Gross Arena va avanti. Rispetto agli iniziali tempi indicati dalla società del presidente Fabrizio Corsi per la presentazione del project financing all’amministrazione comunale, si era parlato di fine ottobre 2023 e poi dello scorso febbraio, si sono accumulati ritardi, ma adesso ci dovremmo essere. Viste le imminenti elezioni, il club azzurro aspetterà l’insediamento della nuova giunta per portare in Comune il progetto entro fine giugno. La novità è che sarà proprio la società di Monteboro a farsi carico interamente del project, dalla presentazione alla sovrintendenza, mentre per quanto riguarda le risorse sono già stati individuati i partner che insieme a Computer Gross e Conad (legata alla realizzazione di un punto vendita per la grande distribuzione) sosterranno le spese insieme al club azzurro. Intanto, sono proseguiti anche gli incontri a livello istituzionale, ultimo in ordine di tempo quello a Roma con il gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per la riqualificazione degli stadi in vista di Euro 2032. In quest’ottica, il nuovo Castellani-Computer Gross Arena potrebbe far parte degli impianti di ‘riserva’ per l’Europeo di calcio, divenendo stadio di appoggio per il Franchi di Firenze, dove le varie Nazionali potranno venire ad allenarsi in preparazione delle proprie partite. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il ministro dello sport Andrea Abodi, la delegazione azzurra formata dal direttore operativo Gianmarco Lupi, da Luca Lotti e Marco Messina, responsabile della società che cura il project financing della riqualificazione, ha esposto quella che sarà la ristrutturazione dell’impianto di viale delle Olimpiadi ricevendo importanti indicazioni su quelli che sono gli strumenti che il governo mette disposizione delle società sportive, soprattutto a livello di garanzie e sistemi bancari. Al tavolo, infatti, si sono seduti anche rappresentanti del ministero dell’economia, della Figc, di Cassa Depositi e Prestiti, del Credito Sportivo, del gruppo assicurativo-finanziario Sace, della società Investimenti Immobiliari Italiani e di Sport e Salute. Una volta presentato il progetto, il Comune avrà 90 giorni per approvarlo o meno e dare il via liberi ai lavori, che si articoleranno in tre tappe. Prima si procederà alla realizzazione della nuova curva sud, poi di quella nord e infine all’operazione più complicata, lo spostamento della tribuna coperta centrale, mentre la Maratona (la struttura più nuova) rimarrà al suo posto. Percorso che permetterà all’Empoli di giocare le partite ufficiali al Castellani-Computer Gross Arena. Se tutto procede senza intoppi, si spera di aprire il cantiere tra fine 2024 e inizio 2025.

Simone Cioni