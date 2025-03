Il nuovo libro di Melio al circolo Pacchi

Sabato alle 17.30 al Circolo Pacchi ci sarà la presentazione del nuovo libro di Iacopo Melio, "Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili", edito da Il Margine. A dialogare con l’autore Manuele Vannucci che guiderà la discussione per esplorare i temi trattati nel volume. Nel volume Melio raccoglie e risponde alle domande più comuni, e spesso inopportune, che le persone con disabilità si sentono rivolgere quotidianamente. Dall’accessibilità alle relazioni sentimentali, passando per l’autodeterminazione e la percezione sociale della disabilità, il libro si propone di smontare stereotipi e luoghi comuni, promuovendo una cultura dell’inclusione basata sulla normalizzazione e sul rispetto. Una riflessione per tutti.