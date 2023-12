Il nuovo impianto per l’atletica. Approvato il progetto, ecco i tempi

È tra i progetti più importanti dell’ultimo trentennio e, da disegno su carta, presto diventerà realtà. Si sta sbloccando la situazione relativa al discusso impianto sportivo di atletica; è stato infatti approvato il progetto esecutivo con l’avvio della gara. Della serie, meglio tardi che mai. Il quadro ora è davvero completo, ci sono tutti i dettagli dell’opera ed un cronoprogramma che, se rispettato, prevede l’inizio dei lavori a giugno 2024, con una durata di un anno e mezzo. Il nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio soddisferà i requisiti più moderni che un impianto di respiro nazionale deve rispettare. Un nuovo stadio per il mondo dell’atletica a due passi dal polo scolastico delle scuole superiori, insomma, per rilanciare una meravigliosa disciplina sportiva e dare finalmente ad associazioni ed atleti la struttura che meritano. L’obiettivo dell’operazione è infatti, in primis, favorire l’attività professionale e di avviamento allo sport per i ragazzi. Il nuovo impianto servirà a sostenere l’associazionismo sportivo, promuovere le diverse discipline e rilanciare lo sport come strumento per la promozione di benessere, di inclusione sociale e di rafforzamento del senso di comunità. Una maxi opera da 7.200.000 euro per il finanziamento della quale il Comune di Empoli ha richiesto una compartecipazione. La Città Metropolitana corrisponderà all’amministrazione comunale il 28,17% del costo stimato per un importo non superiore a 2 milioni ripartito in 600mila euro (30%) alla stipula dell’approvazione dell’accordo; un milione di euro (50%) al raggiungimento del 75% dei lavori e la restante parte (20%) entro 60 giorni dall’emissione del collaudo.

Andare alla scoperta dell’impianto? Almeno con la fantasia, si può già fare. Il tour virtuale comincia dalla pista di atletica regolamentare ad 8 corsie con tribuna coperta (realizzata con struttura a telaio in calcestruzzo). La capienza è di 1514 spettatori, non mancheranno i relativi collegamenti di accesso ed esodo dalla zona e i servizi igienici. La gradinata sarà composta da travi prefabbricate e sarà completamente coperta. L’impianto, sia per quanto riguarda la parte dedicata agli spettatori che per quella degli atleti, risulta completamente accessibile con percorsi di dimensioni adeguate e ascensore che conduce fino alla tribuna. Al disotto di questa è prevista la realizzazione di una pista da 60 metri per attività di corsa indoor, spogliatoi per atleti e giudici di gara, una sala pesi, una zona accoglienza e ristoro per i fruitori e i relativi spazi di servizio. Tutti gli ambienti, tiene a far sapere l’amministrazione comunale, sono progettati in modo da garantire il rispetto delle linee guida della Federazione Italiana di Atletica Leggera finalizzato all’omologazione dell’impianto per la realizzazione di campionati Italiani su pista outdoor. Secondo il progetto la pista di atletica occuperà la parte centrale del lotto e sarà realizzata con anello regolamentare ad 8 corsie, con fossa interna per il percorso siepi. Spazio alle discipline di lancio e atletica, in particolare con due postazioni per ciascuna disciplina di lancio del disco, lancio del martello, lancio del peso. E poi salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta.

Completa l’area una pista ad anello perimetrale per pattinaggio e ciclismo. Al primo piano sarà realizzata anche una pista indoor a quattro corsie lunghe 60 metri accessibile direttamente dal corridoio atleti al piano terreno mediante collegamento interno. E non è tutto. Sarà presente una palestra di 180 metri quadrati per le attività complementari alla preparazione sportiva, che potrà essere utilizzata dalle scuole o da utenti esterni per l’attività sportiva al chiuso. I locali di servizio comprendono anche oltre 100 posti spogliatoio, che potranno essere utilizzati da atleti, giudici di gara e istruttori, accanto a uffici, deposito, locale di primo soccorso e due ambienti per il controllo antidoping. Spazio infine al bar e punto ristoro. Insomma, un progetto ambizioso per una struttura in grado di ospitare campionati federali Nazionali, aprendo così un mondo di opportunità alle realtà sportive locali.

Ylenia Cecchetti