"Il nostro canto libero" per la solidarietà

Sulle note delle canzoni di Lucio Battisti arriva ad Empoli un nuovo concerto in cui musica e solidarietà andranno di nuovo a braccetto. L’appuntamento è domenica pomeriggio alle 17.15 al Teatro Shalom con il gruppo musicale empolese I Tabù, che porterà in scena lo spettacolo "Il nostro canto libero", un viaggio con il famoso cantautore italiano tra musica, teatro, danza e poesia. Il ricavato sarà devoluto all’Emporio solidale di via XI febbraio, uno spazio in cui le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, e che rappresenta un’attiva lotta allo spreco alimentare. I Tabù sono un gruppo nato negli anni Settanta in via XX settembre, nella cantina di casa Pelagotti (i fratelli Mario e Francesco sono tra i fondatori) da dove è iniziata un ‘attività che dura da oltre 50 anni’. Il gruppo di amici si è poi esibito allo Shalom, alla casa di riposo, al centro disabili di Cerbaiola e al Pg di Sovigliana, prima che prendesse il nome di Jaiss. Il filo conduttore dei loro spettacoli è quello di fare beneficenza per chi ha più bisogno. Nel tempo oltre alla musica hanno strizzato l’occhio anche al teatro scrivendo spettacoli come "La locanda di nonna Angiolina", "Il paradiso ha da attendere" e "Viva Maria". A salire sul palco domenica saranno la cantante Laura Becarelli, Claudio Becarelli con voce e chitarra, Andrea Mostardini alla batteria, Franco Carboncini e Francesco Pelagotti alle tastiere, Beppe Gambassi alla chitarra e Mario Pelagotti al basso. All’interno della rappresentazione, oltre ovviamente alla musica, sono in programma anche coreografie e recite di poesie che renderanno ancora più interessante lo show. Protagonisti gli attori Daniela Vagnoli e Gianluca Truppa, oltre a Manuela Fulignati, autrice e lettrice delle poesie. Le coreografie sono invece a cura di Virginia Vaglini e Niccolò Masetti con i ragazzi della Scuola di Danza "Artlab Triboo". Il tutto sotto l’attenta regia di Alessia Giraldi. Il costo del biglietto è di 15 euro ed il ricavato, al netto delle spese vive per il teatro, sarà come detto interamente devoluto per l’acquisto di prodotti da destinare all’Emporio solidale. I tagliandi si possono prenotare chiamando il numero 328 1856035 o acquistare anche presso lo stesso Emporio Solidale di via XI Febbraio.