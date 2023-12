Il “Navicello“ vola tra le stelle con Valerio Viti

CAPRAIA E LIMITE

È nato e cresciuto a Capraia e Limite per poi "spiccare il volo" oltreoceano. Il premio Navicello quest’anno sarà assegnato all’ingegnere aerospaziale Valerio Viti, manager del team aerospaziale della compagnia Ansys negli Stati Uniti, impegnato in ricerca e sviluppo nel settore accademico, industriale e governativo. Per la massima onorificenza del Comune remiero, la cerimonia si svolgerà sabato 30 alle 17 nei locali della Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica istruzione, cultura, sport e servizi sociali, presieduta da Irene Bandini spetta ogni anno a persone che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario. Dopo lo spazio dedicato a Valerio Viti, il sindaco Alessandro Giunti conferirà la "Cittadinanza onoraria" a Ernesto Rabatti, medaglia d’oro ai campionati del mondo under 23 nel quattro di coppia, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni medaglia d’oro ai campionati europei under 19 nel quattro senza, atleti della Canottieri Limite. Sempre per meriti sportivi saranno consegnati riconoscimenti a Laerte Scappini campione regionale di ciclismo categoria esordienti del primo anno e Lorenzo Luci campione regionale di ciclismo categoria esordienti del secondo anno, entrambi residenti nel Comune di Capraia e Limite.

"Siamo molto soddisfatti e felici di questi riconoscimenti - commenta Giunti - Sottolineiamo l’impegno di tante persone che con la loro opera, professione e straordinaria dedizione onorano il nostro territorio portando in giro per il mondo il nome di Capraia e Limite. L’auspicio è di vedere tanti cittadini e cittadine presenti alla cerimonia per condividere tutti insieme un premio che è espressione dell’identità della nostra comunità".