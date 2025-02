Il messaggio dei giovani dem: "Uniti per educare la società"

Una sala gremita, una partecipazione che non può essere data per scontata. "Uscire in un giorno di pioggia e assistere a questa iniziativa è un già un atto politico": lo ha fatto notare il segretario del circolo Pd di Avane, Gianni Bagnoli. La parola è passata, quindi, ai giovani dem che hanno affrontato questioni urgenti come la violenza di genere, il femminicidio, l’emancipazione della donna. Amedeo Cantini, segretario dei giovani democratici di Empoli, ha portato all’attenzione della platea la storia di Giulia Ballestri uccisa nel 2016 dal marito Matteo Cagnoni, noto dermatologo di Ravenna. "La mostrificazione di Cagnoni ci offre un’interpretazione troppo facile – è la riflessione di Cantini –. Non è mostro, il colpevole, ma un uomo cresciuto nella società in cui siamo cresciuti tutti. Dire che gli uomini sono così è dare una risposta immatura al problema. Ognuno di noi ha una fetta di responsabilità: dobbiamo diventare alleati nella lotto contro la violenza di genere. Dobbiamo farlo per le nostre madri, sorelle, compagne di vita". Durante l’incontro è intervenuta anche Ilenia Flamma, avvocata penalista che collabora col centro antiviolenza Lilith di Empoli, per ricordare la necessità dell’educazione al consenso nelle scuole.

"Nonostante i passi avanti, la strada è ancora lunga. Serve cambiare la narrazione, non solo proteggere le donne, ma educare la società". Le conclusioni sono state affidate a Irene Bandini, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa. "Le tematiche affrontate – ha concluso Bandini – riguardano il modello di società che il Pd ha in mente e vuole costruire. Determinate istanze non vanno lasciate indietro, e questa è una battaglia che le donne da sole non possono affrontare". Non si è fatto attendere il ringraziamento da parte di Laura Boldrini. "Grazie alla Conferenza delle donne, che riesce ad aggregare molte iniziative interessanti. E ai giovani dem, sempre disposti a unire le forze. Il Pd ha bisogno che ci sia questa grande spinta su temi che sono all’ordine del giorno. Bisogna spingere con convinzione per arrivare ad ottenere risposte soddisfacenti".

Y.C.