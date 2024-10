Il maxi-progetto d’ampliamento vale centinaia di milioni di euro

Resta alta l’attesa di conoscere il futuro della tenuta da sogno che attira turismo di qualità sul territorio e qundi di Castelfalfi. L’appuntamento che doveva servire a illustrare il progetto alla cittadinanza, messo in calendario per maggio, era stato poi annullato in coincidenza con il periodo elettorale e riprogrammato, stando al Comune, dopo la pausa estiva e quindi a settembre al teatro di Montaione. Macosì non è stato. Intanto i lavori per la realizzazione del centro congressi, del parcheggio pubblico e di altre opere di ampliamento e rinnovamento portate avanti dalla tenuta – da quanto appreso – sono proseguiti spediti. I dettagli dell’investimento – si parla di centinaia di milioni, cifre da capogiro con cui il proprietario Sri Prakash Lohia intende valorizzare ulteriormente l’area –, così come annunciato nei mesi scorsi, saranno resi pubblici al prossimo evento. Da fissare.