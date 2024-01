Il maresciallo che salvò gli ebrei

Per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Comune ha organizzato la conferenza ’Un eroe dimenticato. La storia del Maresciallo Carmelo Gorgone’. Il contesto è quello dell’importante presenza ebraica a Montespertoli. L’iniziativa si terrà domenica 28 gennaio alle 18 all’auditorium ’Mauro Marconcini’ ai Lecci, in via Lucardese. Il sindaco, Alessio Mugnaini (nella foto), ricorda la passione del cavaliere Gabriele Boccaccini nel ripercorrere la storia della lotta al nazifascismo. Poi spiega che quest’anno verranno raccontate le gesta di Carmelo Gorgone, il maresciallo dei carabinieri che all’epoca si adoperò con ogni mezzo per aiutare i perseguitati dal nazifascismo a Montespertoli. La conferenza, inserita nel contesto del più ampio progetto ’La Montespertoli che salvò gli ebrei’, avviato nel 2021 per riscoprire la presenza ebraica a Montespertoli durante la Shoah, si concentrerà sul ruolo dell’allora comandante dei carabinieri di Montespertoli nella rete di protezione degli ebrei presenti all’epoca sul territorio, con il generoso benestare della famiglia del maresciallo stesso.

Interverranno durante la conferenza, oltre al sindaco, il cavaliere Gabriele Boccaccini (professor of Second Temple Judaism and Christian Origins presso la University of Michigan e principale artefice del progetto), la professoressa Marta Baiardi (Istituto Storico della Resistenza in Toscana), un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Comunità ebraica di Firenze. Al Centro culturale Le Corti in via Sonnino 1 è presente un’installazione permanente di pannelli tematici sulla Shoah a cura dello Yad Vashem, l’ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme.

