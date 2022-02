Il luogotenente Borsetti da oggi va in pensione

Oggi sarà il suo ultimo giorno di lavoro. Dopo quaranta anni di onorata carriera il luogotenente dei carabinieri Alessandro Borsetti va in pensione. Attualmente alla guida del nucleo comando della compagnia di Poggibonsi, Borsetti ha operato praticamente sempre in Toscana e in particolare nell’Empolese Valdelsa, tra Empoli e Capraia e Limite, dove è stato comandante della locale stazione per sei anni, e Certaldo, dove ha ricoperto il ruolo per diciassette anni. Si è arruolato nell’Arma nel 1982, non ancora maggiorenne. Dopo la scuola di sottoufficiali è stato mandato in Toscana, iniziando a operare nel nucleo radiomobile di Empoli.

Romano di nascita, Borsetti ha comunque deciso di mettere radici nella terra che professionalmente lo ha accolto e dove ha avuto modo di costruire importanti e solidi rapporti di amicizia e collaborazione con le comunità e le amministrazioni locali. Continuerà a risiedere con la moglie Claudia, compagna di una vita, a Certaldo. La coppia si conosce da sempre: a Roma abitavano nello stesso palazzo. Dalla loro unione sono nati Francesco, 31 anni, maresciallo dei carabinieri attualmente in servizio a Grosseto e Maria Laura, 24 anni, soldato dell’esercito a Udine. Appesa la divisa da lavoro, il luogotenente Borsetti si dedicherà alle sue tante passioni. E’ uno sportivo, ama andare in bicicletta, e gli piace molto viaggiare.