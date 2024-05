Il lato ’pop’ di Masolino. Studenti-guida alla mostra

EMPOLI

Studiosi, attenti e curiosi. E ora protagonisti in prima persona di uno degli eventi culturali più importanti della città. I ragazzi e le ragazze della classe 3 A del liceo classico Virgilio, hanno dato vita al progetto "Mettiamoci in mostra". Tutto è partito dalla visita a "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", evento d’arte dedicato a Masolino da Panicale. L’autore ha contribuito all’avvio della pittura rinascimentale a Firenze nel Quattrocento e proprio a Empoli ha vissuto uno dei momenti decisivi di crescita stilistica. Motivi per i quali la città gli ha dedicato un’importante esposizione che fino al 7 luglio sarà visitabile tra il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la Chiesa di Santo Stefano.

Da comuni visitatori a guide preparate: i 22 studenti sedicenni si sono approcciati alla mostra sostenuti dalla professoressa di storia dell’arte che ha proposto loro di calarsi nei panni di guide museali. Una sfida che la classe ha accolto con entusiasmo. Il primo appuntamento si è svolto lunedì pomeriggio, si replica con altre due occasioni (il 27 maggio ed il 10 giugno alle 18,30) aperte a tutti gli empolesi che vorranno partecipare a questa visita speciale. Per prima cosa, il gruppo di liceali ha organizzato diverse lezioni sul posto, occupando gli spazi della mostra e scegliendo un’opera da "adottare". Ogni studente, a tu per tu con il dipinto selezionato, ne ha poi approfondito la storia con l’aiuto del catalogo. Qualcuno si è cimentato nella stesura del copione da condividere poi davanti al gruppo di turisti e visitatori, altri si sono offerti di metterci la voce ed è nata così una performance tra arte e cultura che ha emozionato tutti.

"C’è qualche aspetto da affinare, soprattutto per le giovani guide più emotive che si sono trovate per la prima volta a confrontarsi con un pubblico adulto e sconosciuto - ha spiegato la docente referente del progetto - Ma le difficoltà sono state superate con grande spirito. Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di cogliere l’aspetto moderno di Masolino, il lato pop". Studenti nel ruolo di guide alle prime armi anche quelli del liceo artistico che proprio in questo periodo hanno coordinato alcuni gruppi in visita a Palazzo Strozzi alla mostra di Anselm Kiefer "Angeli Caduti". Chi volesse scoprire i segreti di Masolino attraverso i racconti dei giovani del linguistico, potrà prenotarsi allo 0571 757563. Ylenia Cecchetti