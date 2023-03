Il gruppo infioratori ha reso omaggio a sedici grandi protagoniste

Curiosità e ammirazione. Questi i sentimenti suscitati dai sedici ritratti di donne che hanno segnato la storia italiana e internazionale che sono stati realizzati e messi in mostra ieri mattina in piazza Montanelli. A creare i quadri che hanno dato vita all’esposizione "Donne..... artefici delle loro vite" è stato il gruppo degli infioratori della Pro Loco di Fucecchio. Un modo nuovo e significativo di rendere omaggio alle donne che hanno contraddistinto un’epoca in tutti i settori dell’agire umano, dalla scienza all’arte, dallo spettacolo alla medicina. Un’antologia di nomi che comprende Liliana Segre, Malala Yousafzai, Marie Curie, Raffaella Carrà, Elisabetta II, Frida Khalo, Sophia Loren, Madre Teresa di Calcutta, Amelia Earhart, Nilde Iotti, Marisa Bellisario, Samantha Cristoforetti, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Margaret Thatcher e Maria Montessori. La mostra, ora in Comune, sarà visitabile oggi e domanidurante i normali orari di apertura dell’Ente.

Fran.Ca.