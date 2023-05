Il gruppo Giglio Rosso ospita Matarazzo e la street photography

CASTELFIORENTINO

Domani sera alle 21.30 il Gruppo Fotografico Giglio Rosso di Castelfiorentino ospiterà Salvatore Matarazzo, fotografo professionista che ha un modo di approcciarsi alla fotografia di strada che non ha eguali. È un artista che ha un suono modo ben riconoscibile di creare le sue immagini. Durante la serata, ad ingresso libero, Matarazzo esporrà le sue tecniche nell’affrontare questo tipo di street, raccontando anche numerosi aneddoti della sua carriera.

Nato a Viareggio nel 1980, Salvatore Matarazzo è membro del collettivo internazionale di Street Photography “Full Frontal Flash”. Il suo tratto distintivo è l’uso originale del flash, con cui scolpisce i volti delle persone che incontra per strada. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come fotoreporter per testate e agenzie giornalistiche ma è la street che lo ha fatto conoscere come autore: il suo punto di vista unico lo ha portato fra i vincitori del Tokyo International Foto Awards nel 2016, a esporre le sue foto in tutto il mondo e tenere corsi di perfezionamento sulla street. Dopo svariate pubblicazioni su magazine cartacei e online, a ottobre 2022 è uscito il suo libro “Street Tales”.