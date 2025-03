Il gruppo donatori di sangue festeggia i primi quarant’anni

La Pubblica Assistenza di Fucecchio ha celebrato i 130 anni dalla sua prima fondazione e si appresta a festeggiare anche il quarantennale dalla nascita del gruppo donatori. Sarà domenica prossima.

L’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi ha offerto alla cittadinanza innanzitutto una mostra – tutt’ora visitabile – al Palazzo delle Arti di Fucecchio, proprio relativa alla sua centotrentennale storia (e a cui si aggiunge quella sui 120 anni di Anpas, la rete nazionale di cui la Pubblica fucecchiese fa orgogliosamente parte).

"Sono felice – ha detto il presidente Luigi Checchi – di vedere una partecipazione così ampia, celebriamo un traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di 130 anni di volontariato. La nostra associazione negli anni è diventata un pilastro della comunità e la nuova F1 sarà a disposizione di tutti e testimonianza del nostro impegno. La solidarietà non è un valore astratto ma un impegno costante per il presente e per il futuro".

La partecipazione alla festa è stata numerosa. Come annunciato è tempo anche di festeggiare il 40ennale dalla nascita del gruppo donatori e per questo è in programma alle 10 del 16 marzo un incontro pubblico all’auditorium La Tinaia (Parco Corsini) dal titolo "Donare oggi”, per parlare dell’importanza di donare il sangue con vari esperti".