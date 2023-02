San Valentino con La Nazione: i vostri messaggi pubblicati sul giornale

Empoli, 8 febbraio 2023 – Romantici, innamorati, convinti sostenitori dell’adagio che “l’amore vince tutto“, questo è il vostro momento.

A una manciata di giorni dalla festa di San Valentino, ecco l’occasione che aspettavate di rompere gli indugi e dichiarare i vostri sentimenti attraverso una frase, un saluto, un piccolo, immenso gesto che testimoni a chi amate quello che provate per lei. Per lui.

Anche per loro, perché a volte l’amore è per tutta la famiglia che ci siamo costruiti o che ci ha scelto.

L’occasione, dicevamo, ve la dà La Nazione di Empoli. Il 14 febbraio, una pagina del nostro giornale si tingerà del colore dell’amore, raccogliendo le parole che forse non avete ancora detto o che vi piace ripetere perché dopo anni, peripezie e qualche ruga in più sapete in fondo al cuore che nulla è cambiato.

A partire da oggi, quindi, potrete inviarci i vostri messaggi, letterine, dediche, poesie e pensieri, per rendere il giorno degli innamorati ancora più speciale. E potrete farlo utilizzando il nostro contatto Whatsapp e digitando il numero di telefono 335 5959529. Non dimenticate di indicare chi è che scrive e a chi è rivolto il testo che ci volete inviare.

Nel giorno più ’amoroso’ dell’anno troverete sull’edizione cartacea de La Nazione e anche su quella on line (su www.lanazione.it) la vostra dedica pubblicata.

E ricordate che San Valentino è il giorno dedicato all’amore, all’amore in tutte le sue forme: non solo quello per la dolce metà, ma anche per gli amici, per i familiari o per l’inseparabile amico a 4 zampe.

Per questo, se preferite, potrete utilizzare le nostre pagine per aprire il cuore al vostro amore segreto, per ricucire i rapporti con un’ ex fiamma che poi proprio così lontana non è mai stata oppure per dimostrare tutto il vostro affetto ai genitori, ai nonni, ai figli.

Il tempo e la cura che sono necessari per comporre un pensiero con le parole dell’amore, le rendono ricordi indelebili nella mente di chi le scrive e di chi ne è il destinatario o la destinataria. In un mondo che va velocissimo e dove le cose durano lo spazio di una “storia“ sui social, le parole scritte sulla pagina di un giornale hanno, probabilmente, più valore.

Sono lì a ricordare che ciò che conta richiede devozione e tempo e, perché no, anche un piccolo sforzo creativo che riesca a sottolineare quanto unico e speciale sia chi scrive e chi riceve il messaggio.

Quindi, contattateci tramite il recapito di cellulare con messaggistica Whatsapp e lasciate che a guidare la vostra scelta siano i sentimenti per il vostro innamorato o la vostra innamorata. Non ve ne pentirete.