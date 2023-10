Il funerale di Klodiana in Albania. Aperto un conto corrente per i figli

CASTELFIORENTINO

Si celebreranno sabato in Albania, i funerali di Klodiana Vefa, la donna di 36 anni uccisa a colpi di pistola dall’ex marito a Castelfiorentino. Dopo gli esami esterni sul corpo, la ricostruzione di quanto accaduto in via Galvani quella tragica sera – giovedì scorso – intorno all’ora di cena e dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo, che si è ucciso, adesso è il momento del dolore e dell’ultimo saluto terreno alla donna, madre di due figli di 17 e 14 anni. La salma è partita ieri verso il paese d’origine della donna. Ad accompagnarla gli stessi figli e la sorella. E’ alla zia materna che i due minori sono stati affidati ed intorno ai quali tutta la comunità di Castelfiorentino si è stretta. Abbracci, vicinanza e sostegno, ma anche aiuti concreti per poter provvedere alle spese quotidiane e future ora che sono rimasti orfani dei genitori.

"Non li lasceremo soli", aveva assicurato il sindaco Alessio Falorni alla fiaccolata che si era tenuta venerdì sera a Castelfiorentino alla quale avevano preso parte all’incirca duemila persone. Quindi lo stesso sindaco aveva fatto sapere che l’amministrazione comunale stava "lavorando con gli assistenti sociali e la commissione Pari opportunità della Regione Toscana, anche per attivare un conto corrente per catalizzare gli aiuti che in molti vogliono dare a questi due ragazzi".

Ieri l’aggiornamento di Falorni sui vari step e l’annuncio un Iban verso cui indirizzare le eventuali donazioni. "L’ondata di solidarietà che si è sviluppata nei confronti di questa famiglia è veramente grande – sottolinea Falorni –. Stiamo lavorando con associazioni dedicate, con gli assistenti sociali e con la Commissione Pari Opportunità della Regione per poter trasformare questa solidarietà nel massimo di aiuti concreti a questi due ragazzi, che si trovano a seguito di questa tragedia senza entrambi i genitori. Al momento ciò che abbiamo concordato è di mettere a disposizione un conto corrente del Comune per indirizzare eventuali donazioni, che saranno loro messe a disposizione:

IT94F0842537790000010299535. Vi preghiamo di indicare la causale: Klodiana".

La salma dell’ex marito, morto suicida sparandosi con la stessa pistola con cui aveva freddato la 36enne, invece, resterà in Italia. A quanto appreso è prevista per lunedì una cerimonia funebre in forma privata, poi il corpo sarà sepolto nel cimitero di Castelfiorentino.

Irene Puccioni